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За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 900 выстрелов в сторону Арцаха

За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 900 выстрелов в сторону Арцаха

За период   7-13 июня   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 95 раз. В сторону армянских позиций произведено более 900 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались верны  сохранению режима  перемирия. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.
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