Пашинян — о психологическом сопротивлении официальной информации

Премьер-министр РА Никол Пашинян уверен, что информация, озвученная в обществе из официальных источников, ассоциируется с ложью и обманом.

Как передает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в прямом эфире в Facebook.

«На протяжении всей нашей долгой истории всегда существовала следующая реальность: официальный уровень никогда не был правдой, то есть информация из официальных источников всегда ассоциировалась с обманом и ложью. Поэтому то, что не было включено в официальное сообщение, всегда считалось источником достоверной информации», - сказал премьер-министр.

По его словам, различные слухи и сплетни, которые «знакомый знакомого» знает на 100%, были признаны правдой. Пашинян подчеркнул, что все это считалось более достоверным, чем официальные источники.

«Теперь же, хотя очевидно, по крайней мере, что информация из официальных источников, связанных с коронавирусом, является правильной, среди нас все еще существует психологическое сопротивление, связанное с официальной информацией». Поэтому «знакомый знакомого», который на 100% знает, что в Армении нет коронавируса, является более достоверным источником, чем официальная информация о сотнях погибших и тысячах зараженных людей», - подчеркнул премьер-министр.

Лилит Демурян