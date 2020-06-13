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Президент РА направил поздравительное послание Елизавете II по случаю национального праздника

Президент РА направил поздравительное послание Елизавете II по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве   Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии  Елизавете II — по случаю дня рождения королевы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

«Армения придает большую важность постоянному расширению и развитию армяно-британского сотрудничества. Нам удалось наладить эффективный политический диалог как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы готовы предпринять шаги по обогащению двусторонней повестки   новыми проектами, представляющими взаимный интерес — на благо наших народов», - говорится в послании президента Саркисяна.

Он пожелал королеве крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Соединенного Королевства — дальнейших успехов и благоденствия.

 

 


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