Президент РА направил поздравительное послание Елизавете II по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II — по случаю дня рождения королевы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Армения придает большую важность постоянному расширению и развитию армяно-британского сотрудничества. Нам удалось наладить эффективный политический диалог как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы готовы предпринять шаги по обогащению двусторонней повестки новыми проектами, представляющими взаимный интерес — на благо наших народов», - говорится в послании президента Саркисяна.

Он пожелал королеве крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Соединенного Королевства — дальнейших успехов и благоденствия.