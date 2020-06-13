Президент РА провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства СК в РА

13 июня президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства Великобритании в Армении Дэвидом Мораном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, Армен Саркисян поздравил британского дипломата и в его лице весь народ Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по случаю национального праздника — дня рождения королевы Елизаветы II.