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Президент РА провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства СК в РА

Президент РА провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства СК в РА

13 июня президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства Великобритании в Армении Дэвидом Мораном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, Армен Саркисян поздравил британского дипломата и в его лице  весь народ Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по случаю национального праздника — дня рождения королевы  Елизаветы II.

 


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