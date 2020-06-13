Паспортная служба и учетно-следственные подразделения ДП с 15 июня не будут обслуживать граждан

В связи с чрезвычайным положением в Республике Армения, вызванным эпидемией нового коронавируса, паспортные службы и подразделения регистрации и экспертизы Дорожной полиции не будут обслуживать граждан с 15 июня.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава Управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

«С 15 июня отделы паспортно-визовых служб, отдел паспортно-визового управления и территориальные отделения, а также отделы регистрации и расследования Дорожной полиции не будут работать. Будет дана дополнительная информация о возобновлении деятельности служб по работе с гражданами.

Мы приносим извинения гражданам. Целью этих ограничений является исключительно защита здоровья наших граждан», - написал Ааронян.

Паспортные службы и подразделения ГИБДД не обслуживали граждан с 3 июня 2020 года.

12 июня правительство РА приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней — до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян