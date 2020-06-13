Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь

Паспортная служба и учетно-следственные подразделения ДП с 15 июня не будут обслуживать граждан

Паспортная служба и учетно-следственные подразделения ДП с 15 июня не будут обслуживать граждан

В связи с чрезвычайным положением в Республике Армения, вызванным эпидемией нового коронавируса, паспортные службы и подразделения регистрации и экспертизы Дорожной  полиции не будут обслуживать граждан с 15 июня.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава Управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.   

«С 15 июня отделы  паспортно-визовых служб, отдел паспортно-визового управления и территориальные отделения, а также отделы регистрации и расследования Дорожной полиции не будут работать. Будет дана дополнительная информация о возобновлении деятельности  служб по  работе  с гражданами.

Мы приносим извинения гражданам. Целью этих ограничений является исключительно защита здоровья наших граждан», - написал Ааронян.

Паспортные службы и подразделения ГИБДД не обслуживали граждан с 3 июня 2020 года.

12 июня правительство РА  приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней до   17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

 

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации