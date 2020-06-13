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Проверяется информация об утечке данных о заразившихся — пресс-спикер премьер- министра

Проверяется информация об утечке данных о заразившихся — пресс-спикер премьер- министра

Правоохранительные органы проверяют достоверность информации об утечке данных о гражданах, зараженных коронавирусом.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворгян.

«Уважаемые коллеги, правоохранительные органы работают над проверкой достоверности информации об утечке данных о наших гражданах, зараженных коронавирусом, чтобы выяснить возможный источник распространения. В случае новостей мы будем распространять соответствующее сообщение", - написала Мане  Геворгян.

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян написал на своей странице в Facebook, что азербайджанцы опубликовали данные о 3500 гражданах РА, зараженных  и  имевших контакт с зараженными коронавирусом.

 


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