COVID-19: самому молодому из умерших было 65 лет, самому пожилому – 69

В Армении от коронавирусной болезни умерли шесть граждан, самому младшему из которых было 65 лет, а самому старшему - 69 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав РА.

«Скончавшимися пациентами были 65, 66, 67-летние мужчины и три 69-летние женщины. За исключением одной из 69-летних женщин, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания», - отметили в министерстве.

По состоянию на 11:00 часов 13 июня, число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 723 и составляет 16 004, отмечено 264 случая смерти. Всего было проведено 80 130 тестов. 6081 пациент выздоровел от коронавируса. На данный момент лечение получают 9568 пациентов. Пять смертей были зарегистрированы накануне, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 91.

12 июня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней — до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян