В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении

По меньшей мере восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на заявление местной полиции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщается, что нападение произошло в пятницу вечером в округе Алишер, жертвами стали восемь человек, включая члена "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана).

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.