Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона с национальным праздником Великобритании

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону по случаю национального праздника - Официального дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы Второй.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по случаю национального праздника - Официального дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы Второй.

Армения придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Великобританией, расширению сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах.

Надеюсь, что основанные на исторических связях и общих ценностях армяно-британские отношения продолжат развиваться и расширяться, наполняясь представляющими взаимный интерес и направленным на будущее новыми программами.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства - прогресса и благополучия”.