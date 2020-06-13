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Европейские индексы - 12-06-20

Европейские индексы - 12-06-20

МОСКВА, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 11949.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 4839.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 6105.18 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1238.11 пункта.


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