"Айастани Анрапетутюн"․ Мощный или гениальный?

«В 1939г. Армения собиралась отпраздновать 1000-летие национального эпоса. Надо было создать статую Давида Сасунского. Но времени было немного, кто сможет выполнить эту сложнейшую работу? Лучшие скульпторы города отказывались. Что делать? «Я уже слепил небольшую статую из пластилина», - писал Ерванд Кочар, который только что вернулся из Парижа. Эскиз статуи был готов.

- Вы можете успеть? - с тревогой спросил Григор Арутюнян.

- Да, только если мои требования будут выполнены без проволочек, - уверенно ответил скульптор.

Ему нужен был помощник и гипс. На привокзальной площади закипела работа. «Лучше поторопиться, чем опоздать», - говорил скульптор. Многие скептически относились к делу. Даже Григор Арутюнян был обеспокоен, он постоянно ходил на станцию, чтобы следить за работой, в тревоге – успеют ли? Восемнадцать дней спустя великолепная статуя была готова ...

15 июня - день рождения известного армянского художника и скульптора Ерванда Кочара.

В Советской Армении многих армянских художников обвиняли в антиреволюционной пропаганде, не избежал этого и Ерванд Кочар. Вернувшегося из Парижа в Тбилиси, а затем в Ереван Ерванда Кочара ждали преследования. Когда на станции была установлена статуя Давида Сасунского, вместе с восхищением людей появились и необоснованные обвинения. Статуя знаменитого скульптора была признана «опасной». В 1941г. Ерванд Кочар был заключен в тюрьму по обвинению в том, что «всадник на коне с обнаженным мечом смотрит в сторону «дружественной Турцию…», а великолепная скульптура была уничтожена.

«Когда человек потерян для всех, он находит себя ... и своего Бога», - сказал скульптор, который никогда не сдавался.

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