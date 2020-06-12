Племянник экс-президента Нарек Саргсян прошел обследование в больнице

Племянник третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна Нарек Саргсян был доставлен в больницу для медицинского обследования. В беседе с Арменпресс об этом заявил защитник Артур Пивазян.

«У Нарека Саргсяна проблемы со здоровьем, к нему приходил доктор, прописал лекарства, дал указания пройти соответствующее обследование. На основании указания врача Нарек Саргсян был доставлен в больницу в сопровождении сотрудников пенитенциарной службы, затем его вернули в УИУ», - сказал Пивазян.

Адвокат отметил, что они еще не получили ответа обследования, и после его получения будут определены дальнейшие шаги.

Нарек Саргсян обвиняется по ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 266 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта либо незаконный сбыт нарокотических средств или психотропных веществ) УК Армении.