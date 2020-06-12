При президенте Арцаха создана специализированная рабочая группа по борьбе с COVID- 19

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 июня подписал распоряжение, согласно которому при президенте создана специализированная рабочая группа, в состав которой вошли ответственные сотрудники медицинских учреждений и сферы здравоохранения республики, с целью обсуждения проблемных вопросов и представления президенту рекомендаций по борьбе с пандемией нового коронавирусного заболевания.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, 12 июня с участием членов группы президент Арутюнян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся эффективности экспресс - тестирования при повышении интенсивности распространения пандемии, снижения риска инфицирования, дифференциации больных по степени тяжести болезни, их распределения и лечения, равно как и эффективной организации дальнейших действий.

Президент отметил важность охраны здоровья граждан и призвал ответственных сотрудников сферы проводить последовательную работу, направленную на достойное преодоление создавшейся ситуации.

В завершение совещания глава государства дал присутствующим поручения по изучению в короткие сроки всех проблемных вопросов и представления ему профессиональных рекомендаций.