За короткое время будет решена проблема оросительной воды в квартале Акна: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 июня посетил квартал Акна. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян в сопровождении председателя Союза азатамартиков Арцаха Самвела Карапетяна посетил вначале место гибели Национального героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна и по случаю дня его памяти отдал дань уважения и возложил цветы к памятнику-хачкару.

Президент Арутюнян осмотрел территорию квартала Акна, ознакомился с процессом сбора урожая зерновых и работой действующего в полевых условиях пожарного пункта, дав при этом ряд поручений.

Затем глава государства провел совещание с участием землепользователей и ответственных представителей сферы сельского хозяйства, обсудив с ними ход работ по сбору урожая и проблему оросительной воды.

По словам Араика Арутюняна, в рамках программ продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства перед правительством поставлена задача обеспечения квартала Акна оросительной водой в короткие сроки, и уже в ближайшие дни начнется процесс строительства новых водопроводов.

Президент коснулся также планов землепользователей в условиях ожидаемого дефицита воды по причине недостаточного количества осадков в текущем году, отметив, что все потери, причиненные засухой, будут компенсированы правительством.

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян, руководители администраций Аскеранского и Мартунинского районов.