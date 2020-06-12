Кого направляют на тестирование COVID-19?

Министерство здравоохранения Республики Армения опубликовало видеоролик, информирующий о том, кто направляется на тестирование COVID-19. Как сообщает Арменпресс, на тестирование COVID-19 направляются лица, которые имеют тяжелую острую респираторную инфекцию, имеют высокую температуру и кашель или жар, были в контакте с человеком с подтвержденной инфекцией COVID-19 и имеют хронические заболевания, у них жар или симптомы респираторной инфекции.

На тестирование COVID-19 также направляются люди с диагнозом пневмония, беременные женщины, у которых высокая температура, кашель или одышка, новорожденные дети, у матерей которых выявлен коронавирус, медработники, у которых цар, кашель или одышка.

На тестирование COVID-19 также направляются лица призывного возраста, у которых в ходе медобследования будут симптомы респираторной инфекции.