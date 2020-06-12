Парламент завершил обсуждение вопроса о продлении правового режима ЧП

В Национальном Собрании завершилось обсуждение вопроса о продлении правового режима чрезвычайного положения в Армении еще на 30 дней. Как сообщает Арменпресс, ни одна из парламентских фракций не внесла предложения по решению правительства.

В ходе обсуждения, которое длилось более пяти часов, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил причину продления чрезвычайного положения, нынешнюю ситуацию с коронавирусом и принятые меры, а также ответил на вопросы депутатов.

Решением правительства срок объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июня чрезвычайного положения будет продлен еще на 30 дней - до 17:00 часов 13 июля 2020 года.