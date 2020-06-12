Пашинян завершил выступление в НС призывом соблюдать противоэпидемические правила

В ходе обсуждения вопроса о продлении чрезвычайного положения в Национальном Собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян завершил свое выступление призывом соблюдать противоэпидемические правила, которые в эти дни звучат в разных частях республики. Как сообщает Арменпресс, 12 июня парламент обсудил вопрос о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней.

«Внимание, говорит премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Уважаемые соотечественники! В Республике Армения эпидемия коронавируса. Я призываю всех вас носить маски и снимать их только во время еды. Маску следует носить так, чтобы она закрывала нос и рот. Регулярно дезинфицируйте руки и не касайтесь лица руками. Соблюдайте социальную дистанцию в полтора метра и исключайте контакты без маски с людьми, которые не являются членами вашей семьи. Дорогие соотечественники, носите маски и спасайте этим сотни жизней. Маски необходимо менять каждые три-четыре часа. Вы можете использовать не только маски заводского производства, но и домашнего.

Уважаемые соотечественники! Я благодарю всех граждан, которые соблюдают противоэпидемические правила, и всех тех, кто, следуя моему призыву, начнут соблюдать противоэпидемические правила», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр повторил этот призыв несколько раз в течение выделенных им 10 минут, отметив, что во время этого выступления не будет затрагивать обсужденных вопросов.