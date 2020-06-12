Азиатские индексы снизились - 12-06-20

ТОКИО, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 22305.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1570.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 2919.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 24301.38 пункта.