Азиатские индексы снизились - 12-06-20
ТОКИО, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 22305.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1570.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 2919.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 24301.38 пункта.
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