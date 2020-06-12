Для проведения массового тестирования нет финансовых проблем, есть вопрос развития мощностей

В Армении нет финансовых проблем для проведения массового тестирования населения, однако есть вопрос развития возможностей и мощностей. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 12 июня в Национальном собрании Армении при обсуждении вопроса о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней, отвечая на замечание депутата Армана Абовяна о том, что в некоторых странах были проведены массовые тесты, которые помогли резко сократить число заражений.

По словам депутата, 7 мая на Украине было принято решение о массовом тестировании, в Москве с 15 мая также проходят массовые испытания. В качестве самого яркого пример привел промер Южной Кореи, где, по словам депутата, с февраля проводятся массовые тесты.

“Я согласен, но это также вопрос возможностей, поскольку это тестирование - довольно сложный процесс, есть также и вопрос мощностей. Вчера во время нашего совещания Министерство здравоохранения представило, что мы не можем приобрести оборудование для увеличения мощностей, необходимых для тестирования. Проблема не в деньгах. Во всем мире очень большой дефицит этих товаров, и нам придется ждать, чтобы приобрести это”, - сказал Пашинян.

В Армении 11 июня было проведено 2 297 тестов, не стольким людям, а столько тестов. Это наш предел. У нас нет финансовых проблем”, - отметил он.

Пашинян также представил цифровые показатели. “Южная Корея сделала 21 000 тестов на миллион человек, Украина - 10 000 тестов, мы - 25 000 тестов. То есть, в расчете на 1 млн человек мы провели больше тестов. Ежедневно фиксируется, что чем больше мы будем делать, тем лучше. Мы сейчас делаем все, чтобы развивать мощности, чтобы проводить больше тестов”.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении проведено 77 686 тестов.

Анна Григорян