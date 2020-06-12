Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле Четыре человека, включая имама, погибли, когда самодельное взрывное устройство сработало в мечети Шер-шаха Сури в западной части Кабула. Об этом сообщяет «Арменпресс» со ссылкой на телеканал TOLOnews из Министерство внутренних дел Афганистана.

В то же время агентство Reuters информирует о большом числе пострадавших. Ранее телеканал сообщал об одном погибшем и шести раненых.