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Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле

Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле

Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле Четыре человека, включая имама, погибли, когда самодельное взрывное устройство сработало в мечети Шер-шаха Сури в западной части Кабула. Об этом сообщяет «Арменпресс» со ссылкой на телеканал TOLOnews из Министерство внутренних дел Афганистана.

В то же время агентство Reuters информирует о большом числе пострадавших. Ранее телеканал сообщал об одном погибшем и шести раненых.


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