Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Дживан Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Арцаха

Дживан Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Арцаха

12 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решения правительства. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Гамлет Славович Апресян освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства, по собственному заявлению в связи с переходом на другую работу.

Дживан Суренович Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации