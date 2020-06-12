Дживан Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Арцаха
16:16, 12 Июнь, 2020
12 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решения правительства. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Гамлет Славович Апресян освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства, по собственному заявлению в связи с переходом на другую работу.
Дживан Суренович Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Республики Арцах.
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