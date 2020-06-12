Дживан Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Арцаха

12 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решения правительства. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Гамлет Славович Апресян освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства, по собственному заявлению в связи с переходом на другую работу.

Дживан Суренович Айрапетян назначен заместителем министра сельского хозяйства Республики Арцах.