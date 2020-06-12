Армен Григорян по случаю Дня России направил поздравительное послание Николаю Патрушеву

По случаю Дня России секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян направил поздравительное послание секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Арменпресс представляет послание Армена Григоряна․

"Уважаемый Николай Платонович!

Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником Российской Федерации - Днем России!

Этот знаменательный день стал действительно всенародным праздником, символом становления новой России - государства, позиции которого на международной арене неуклонно укрепляются.

В Республике Армения большое значение придают дальнейшему углублению стратегических, союзнических отношений с Российской Федерацией, расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами во всех сферах. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям в сфере безопасности армяно-российские отношения продолжат успешно развиваться с целью обеспечения жизненно важных интересов наших государств и во благо наших народов.

Уважаемый Николай Платонович! По случаю этого праздничного дня от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности во благо России, а всем россиянам - мира и процветания”.