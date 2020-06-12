Еще 3 группы быстрого реагирования омбудсмена выехали в отделения полиции

По поручению омбудсмена, 3 дополнительные группы быстрого реагирования выехали в Арабкирское и в другие отделения полиции в связи с задержанием лиц, осуществляющих гражданские акции. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В отделениях полиции они проведут личные беседы с подвергнутыми приводу гражданами, рассмотрят причины их привода и состояние обеспечения прав, а также документы, составленные в полиции в связи с этим.

Аппарат омбудсмена проводит мониторинг событий, происходящих с раннего утра.