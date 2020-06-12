Состоялось дистанционное заседание Военного совета Армии обороны НКР

12 июня под руководством министра Обороны Республики Арцах, командующего Армией обороны, генерал-майора Джалала Арутюняна состоялось очередное дистанционное заседание Военного совета Армии обороны, в котором приняли участие заместители командира армии, начальники отделов и служб штаба, командиры объединений и воинских частей и ответственные военные должностные лица соответствующей сферы. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В ходе дистанционного заседания Военного совета были затронуты вопросы, касающиеся состояния учебно-материальной базы, подготовки общевойсковых и артиллерийских частей, организации подготовки офицеров, прапорщиков и военнослужащих-контрактников, повышения эффективности тактических и технических инноваций, внедренных в сфере и всех проблем, которые тем или иным образом касаются боевой подготовки войск.

Подводя итоги выступлений, обсуждений и прозвучавших предложений, командующий АО поручил участникам принять к сведению положения решения совета и руководствоваться ими в ходе дальнейшей службы.