В правительстве обсуждается вопрос предоставления медработникам социальных гарантий

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и министр здравоохранения Арсен Торосян неоднократно обсуждали и обсуждают вопрос предоставления медработникам социальных гарантий. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 12 июня в Национальном собрании Армении при обсуждении вопроса о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Мане Тандилян. “Пока у нас нет целостного решения по этому вопросу в системе поликлиник, но в ближайшее время мы найдем надлежащие решения. Все, что связано с другими медработниками, именно так и делается”, - сказал Пашинян.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов. Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян