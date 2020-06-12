Польша и Швеция - единственные страны ЕС, которые еще не преодолели пик COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом Euronews сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ). Агентство по здравоохранению ЕС отметило, что меры по блокировке на всей территории ЕС, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию, привели к 80% спада 14-дневных периодов инфекции с момента кульминации 9 апреля. Однако показатели 14-дневных случаев в Польше и Швеции продолжают расти. По состоянию на 11 июня органы здравоохранения Швеции зарегистрировали 48 228 подтвержденных случаев заболевания и 4 814 смертей. О 29 811 случаях, составляющих почти две трети инфицированных людей страны, было сообщено после 23 апреля, что составляет 6% от общего числа случаев, наблюдаемых с тех же пор в 31 стране.

Польша сообщила о 28 201 подтвержденном случае․ Только за минувшие выходные было зарегистрировано более 1 150 случаев, по меньшей мере половина из которых была обнаружена среди работников угольной шахты. Варшава, отложившая президентские выборы из-за эпидемии, в середине мая начала смягчать ограничения - в результате вновь были открыты большинство предприятий, включая бары и рестораны. Страна также заявила, что с 13 июня вновь откроет свои границы с государствами-членами ЕС. “На территорию Польши будет свободный доступ”, - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Швеция копировала европейский подход, не применила строгие ограничения, лишь призывала население добровольно соблюдать социальное расстояние.