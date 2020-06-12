Пашинян представил, в каком случае может быть рассмотрен вопрос об отмене чрезвычайного положения

Когда индекс распространения инфекции в Армении, снизится с 1 (в настоящее время 1.38), государство подумает об об отмене чрезвычайного положения. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 12 июня в Национальном собрании Армении при обсуждении вопроса о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней, отвечая на вопрос члена фракции “Просвещенная Армения” Аркадия Хачатряна, в какой момент, каким должен быть порог, при достижении которого, может обсуждаться вопрос о снятии чрезвычайного положения.

Пашинян представил варианты: “Вариант первый: обнаружена вакцина, ее эффективность подтверждена, мы начали массовый процесс вакцинации, или обнаружен препарат. Вариант второй - мы зафиксировали, что соблюдение противоэпидемических правил привело к постоянному сокращению числа заражений. Например, если в течение двух недел подряд будет сокращение числа, они достигнут 150, 100 и ниже”, - сказал Пашинян. “И, по сути, когда индекс распространения инфекции снизится ниже 1, на данный момент он - 1.38, тогда уже можно будет серьезно подумать об отказе от чрезвычайного положения”, - отметил он.

Пашинян также отметил, что ранее самой большой проблемой было то, что не было четкой формулы, как можно взять под контроль эту болезнь.

Он отметил, что довольно много обсуждается, что заявления представителей правительства часто были противоречивыми. Пашинян напомнил, такими были и заявления ВОЗ. “Это коронавирус нового типа, знание человечества об этом коронавирусе продолжают пополняться. Следовательно, в результате долгих попыток, ошибок, провалов мы нашли ту формулу, которая должна гарантировать нам, чтобы мы взяли цифры под контроль, носим маски, сохраняем социальное расстояние, дезинфицируем руки”, - сказал Пашинян.

Национальное собрание Армении на специальном заседании обсуждает вопрос продления срока чрезвычайного положения в стране еще на один месяц.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян