В комендатуре обсуждалась возможность проведения тестов на антитела к коронавирусу. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 12 июня в Национальном собрании Армении при обсуждении вопроса о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней, отвечая на вопрос члена фракции “Просвещенная Армения” Гургена Багдасаряна.

“Вчера мы обсуждали, и будем обсуждать этот вопрос. Есть один - два таких проекта для проведения таких тестов. Конечно, это будет полезно, но это зависит от наших мощностей”, - сказал Пашинян.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов. Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян