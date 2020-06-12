Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 511 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 987, общее количество заразившихся достигло 511 423. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 1,8%, как и днем ранее. Новые 1 714 заразившихся выявлены в Москве, 730 - в Московской области, 320 - в Свердловской области, 274 - в Санкт-Петербурге, 227 - в Воронежской области. Всего в настоящее время в России находятся на лечении 235 338 заразившихся коронавирусом. Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 183 и составляет 6 715.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. В частности, за сутки умерли 49 пациентов в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 22 - в Московской области, 7 - в Нижегородской области, 6 - в Пермском крае, по 5 - в Ростовской области и Красноярском крае. Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 220, общее число выздоровевших достигло 269 370 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило около 53% от общего количества заразившихся в РФ. За сутки выписаны 2 255 пациентов в Москве, 768 - в Московской области, 412 - в Санкт-Петербурге, 361 - в Нижегородской области и 209 - в Тульской области.