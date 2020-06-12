Число тестов на коронавирус мы по возможности увеличим: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что по возможности будет увеличено количество тестов коронавируса, однако необходимо понимать, что возможности не безграничны.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в Национальном собрании Армении при обсуждении вопроса о продлении чрезвычайного положения, объявленного 12 июня, еще на 30 дней, отвечая на вопрос члена фракции “Процветающая Армения” Вардевана Григоряна.

“Вчера мы сделали 2 297 тестов, это почти предел наших возможностей. Сейчас тестируют и частные лаборатории. Мы увеличим количество тестов, но наши возможности не безграничны”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что для снижения темпов распространения инфекции каждый должен воспринимать себя как инфицированного коронавирусом.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов. Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян