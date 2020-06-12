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13 июня состоится заседание Совета старейшин Еревана для обсуждения вопроса квартала Фирдуси

13 июня состоится заседание Совета старейшин Еревана для обсуждения вопроса квартала Фирдуси

Совет старейшин Еревана 13 июня в 14:00 созывает внеочередное заседание.

Как передает Арменпрес, об этом сообщает пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В повестке заседания многостороннее обсуждение вопроса 33-го квартала Еревана (Фирдуси). С этой целью по инициативе фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана будет созвано и внеочередное заседание постоянных комиссий по вопросам градостроительства и землепользования, культуры, образования и по социальным вопросам”, - сообщает Карапетян.

На внеочередное заседание приглашены ответственные лица правительства Армении и мэрии Еревана, а также и другие заинтересованные стороны.

Лилит Демурян


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