13 июня состоится заседание Совета старейшин Еревана для обсуждения вопроса квартала Фирдуси

Совет старейшин Еревана 13 июня в 14:00 созывает внеочередное заседание.

Как передает Арменпрес, об этом сообщает пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В повестке заседания многостороннее обсуждение вопроса 33-го квартала Еревана (Фирдуси). С этой целью по инициативе фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана будет созвано и внеочередное заседание постоянных комиссий по вопросам градостроительства и землепользования, культуры, образования и по социальным вопросам”, - сообщает Карапетян.

На внеочередное заседание приглашены ответственные лица правительства Армении и мэрии Еревана, а также и другие заинтересованные стороны.

Лилит Демурян