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Армен Саркисян поздравил посла Российской Федерации в Армении с Днем России

Армен Саркисян поздравил посла Российской Федерации в Армении с Днем России

Президент Республики Армения Армен Саркисян посредством видеосвязи говорил с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян по случаю национального праздника Российской Федерации - Дня России поздравил посла Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь дружественный народ России.

С удовлетворением констатируя дружественные отношения между двумя странами, президент Саркисян сказал, что их основой является глубокое доверие между двумя народами.

Собеседники коснулись различных направлений армяно-российского сотрудничества, в частности, программ и потенциала взаимодействия в сфере новых технологий.

Президент Саркисян также выразил благодарность российской стороне за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.


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