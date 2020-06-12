Выпущен эксклюзивный диск полной концертной версии “Святой Литургии” Комитаса

По инициативе, организации и поддержке посольства Республики Армения в Латвии, Литве и Эстонии (резиденция в Вильнюсе) в ознаменование 150-летия великого композитора и духовного лица 11 июня известной американской компанией “Delos” был выпущен диск полной концертной версии “Святой Литургии” Вардапета Комитаса. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Латвии, Литве и Эстонии.

Записи “Святой Литургии” предшествовало выступление хора Радио Латвии и солистов армянского происхождения Ованеса Нерсисяна и Армена Бадаляна. Оно состоялось 20 сентября 2019 года в самой старой церкви Риги, в церкви Св. Ованеса, дирижировал концертом Сигвардс Кляв, после чего в той же церкви состоялась и его запись.

Выпуск диска уникален в том плане, что впервые группа, состоящая из иностранных музыкантов - хор Латвийского радио исполнила, а затем и записала полноценную концертную версию “Святой Литургии” Комитаса.

Подготовительные работы проекта длились около трех лет, в течение которых хор Радио Латвии в 2017 и 2018 годах на концертах, организованных посольством Армении в Латвии, уже исполнял отрывки из произведений Комитаса. Затем композитору Ваче Шарафяну удалось переработать изначально предназначенный для мужского хора шедевр Комитаса, ведь выпуск диска еще более повысит интерес мирового музыкального сообщества к Комитасу. С хором работали французский композитор Мкртыч Мкртчян и латвийский арменовед Вальда Салминян.

В буклете к диску продолжительностью 80 минут представлены вступительные слова посла Армении в Латвии Тиграна Мкртчяна, композитора Ваче Шарафяна и жизнь и творческий путь Комитаса. Фотографии Комитаса, представленные в брошюре, были предоставлены Музеем Комитаса в Ереване.

В брошюре нашли место также и полный армянский текст литургии - трансляция латинскими буквами, перевод на английский язык, а также фрагменты творческого пути солистов, дирижера С. Клявы и хора латвийского Радио.

Посольство Республики Армения еще раз выражает свою глубокую признательность Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, компании “OrganiQ” в лице Мхитара Мхитаряна, бизнесменам Овику Мкртчяну, Араму Арутюняну, Фонду “Семья Баласанян” за содействие в реализации проекта и компании “Delos” за осуществление на высоком уровне сложного и ответственного дела выпуска диска.

Диск доступен с 10 июля.