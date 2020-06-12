Представители ЗПЧ выехали в отделение полиции в связи с задержанием группы лиц перед зданием НС

По поручению Омбудсмена, группа быстрого реагирования выехала в Арабкирское отделение Полиции Армении в связи с задержанием Рубена Меликяна и ряда других лиц перед зданием Национального собрания. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Будут проведены личные беседы с подвергнутыми приводу гражданами, рассмотрены причины их привода и состояние обеспечения прав, а также документы, составленные в полиции в связи с этим”, - говорится в сообщении Омбудсмена.