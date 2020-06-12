Представлено предложение о поэтапной отмене ограничений на въезд в страны ЕС

Еврокомиссия всем странам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным странам-членам представила предложение об отмене контроля за внутренними границами до 15 июня 2020 года, о продлении до 30 июня 2020 года временного ограничения на “нежизненно важные” поездки граждан этих стран, а также о поэтапном снятии ограничений. Об этом Арменпресс сообщили в Делегации ЕС в Армении.

Ограничения в отношении поездок граждан других стран по выбору государств-членов ЕС должны быть сняты в соответствии с принципами целостности и установленными критериями, в том числе состоянием здоровья, возможностью применения мер сдерживания при поездке. Они должны основываться на взаимных соображениях, одновременно с учетом информации соответствующих источников, предоставленной Европейским центром по профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения.

Странам, ограничения в отношении граждан которых продлеваются, Еврокомиссия предлагает расширить категории разрешенных поездок, например, включить международных студентов.

Комиссия одновременно готовит и вскоре опубликует общие рекомендации для государств-членов ЕС, которые помогут обеспечить выдачу виз и надлежащую координацию поэтапного устранения ограничений.

Комиссар ЕС по внутренним делам Елва Йоханссон отметила, что “После снятия контроля над всеми внутренними границами, мы предлагаем с 1 июля определить простой и гибкий подход к устранению ограничений для поездок в ЕС. Международные поездки важны для туризма и бизнеса, и для воссоединения семей и друзей. Настало время, сохраняя осторожность, провести четкую подготовительную работу по устранению ограничений со странами, в которых ситуация с здравоохранением близка к ЕС, и вновь взять на себя действия, связанные с визами”.