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В НС началось внеочередное заседание: в повестке решение о продлении срока чрезвычайного положения

В НС началось внеочередное заседание: в повестке решение о продлении срока чрезвычайного положения

 В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает Арменпресс, в повестке дня заседания - решение о продлении срока чрезвычайного положения в Армении.

Правительство Армении приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13-го  июля включительно.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов. Зафиксировано  86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.

Норайр Шогикян


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