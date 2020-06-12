Торосян коснулся эффективности ношения маски

Правильное ношение правильной медицинской маски через 7 дней может привести к существенному спаду в показателе заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в НС сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Если предположить, что все носят правильные маски и носят их правильно, то через 7 дней у нас будет существенный спад в показателе заражения коронавирусом. Правильная маска - это водонепроницаемая медицинская маска”, - сказал Торосян.

В Армении ношение масок на общественных территориях обязательно.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов.

Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян