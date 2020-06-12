Торосян коснулся вопроса “сортировки” случаев заражения коронавирусом

Люди, инфицированные коронавирусом, с легким средним протеканием болезни, или пациенты средней тяжести, получают свое лечение дома. Из больниц выписываются после облегчения степени тяжести.

Как передает Арменпресс, Арсен Торосян в беседе с журналистами повторил ранее сделанное заявление.

Принципы “сортировки” таковы - инфицированные легкой и средней тяжести будут получать лечение дома. Пациенты из больниц будут выписываться после облегчения степени тяжести. Это политика, применяемая и у нас и во всем мире. Случаи легкой и средней тяжести должны оставаться под контролем участкового терапевта, или, если это очень легкий случай, то необходимости в контроле даже не будет”, - сказал Торосян.

Касаясь проблем, связанных с поликлиниками, министр отметил, что им сразу выпала большая нагрузка, и это нелегко сразу взять на себя такую очень важную функцию.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов.

Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян