Торосян считает, что пока рано говорить о снижении числа заражений

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян считает преждевременным говорить о снижении числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом Торосян сказал в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Пока рано говорить о снижении числа заражений. У нас были дни, когда фиксировалось более 700 подтвержденных случаев, и сегодня у нас есть более 600 новых случаев, что, отнюдь, не является низким для страны с подобными мощностями. Наши действия должны быть более интенсивны, продолжаться именно в направлении сдерживания чисел. Вопрос будет решать только в результате коллективного поведения”, - сказал Торосян.

Министр отметил, что 15 тысяч случаев, зарегистрированных на сегодняшний день, Армения должна была иметь 9 июня, однако это не означает, что числа небольшие.

“Параллельно с увеличением чисел увеличиваются и крайне тяжелые случаи, и тяжелые случаи. Процент смертности при крайне тяжелых случаев и тяжелых случаев очень высок, большие цифры приводят к большой смертности, и все действия должны быть направлены на сдерживание чисел, а не только увеличение мощностей”, - отметил министр.

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов.

Зафиксировано 86 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян