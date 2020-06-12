Министерство ТСВ для лиц, проживающих в учреждениях, приобрело 2 небольших общинных дома

Министерство труда и социальных вопросов Армении в прошлом году за счет своих сбережений приобрело 2 маленьких домика для обеспечения права лиц с инвалидностью на проживание в общине.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении в ходе предварительного обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“По состоянию на 30 декабря 2019 года на учете были 19 214 человек с инвалидностью, из которых 8 623 - дети с ограниченными возможностями. В 2019 году около 6 500 престарелых и инвалидов получали услуги по уходу в учреждениях, действующих в системе министерства. В 2019 году впервые на 100% было обеспечено предоставление средств для поддержки лиц с инвалидностью. Для 2020 года увеличены виды оказания содействия, улучшены механизмы, процессы для предоставления средств поддержки. В 2019 году благодаря сбережениям были приобретены два небольших дома для обеспечения права людей с ограниченными возможностями на проживание в общине”, - сказала Батоян.

По ее словам, люди, живущие в учреждении, будут размещены в этих небольших общинных домах для вовлечения их в общинную жизнь.

Анна Григорян