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В первом туре возобновляемой Премьер-лиги футболисты будут в особых футболках

В первом туре возобновляемой Премьер-лиги футболисты будут в особых футболках

В первом матче возобновляемой английской Премьер-лиги команды будут выступать в особых футболках.

Как передает Арменпресс, об этом пишет “Times”. По данным издания, на футболках игроков всех команд, где обычно пишутся имена футболистов, будет надпись   “Black Lives Matter”- “Жизнь чернокожих важна”. Это решение было поддержано руководством Премьер-лиги и всех клубов.

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги официально переходят на групповые тренировки. Чемпионат Англии, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня.

Подготовила Варвара Айрапетян


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