В Армении подтверждено 612 новых случаев COVID-19: выздоровели 173 пациента, умерли 13

По состоянию на 11:00 12 июня в Армении подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 больных выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9 298 пациентов. Всего было проведено 77 686 тестов. Выявлено 612 новых случаев заражения, 173 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 258 летальных исходов (увеличились еще на 18).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 85, 73, 74, 55, 83, 71, 84, 76, 59 лет и женщины 61, 69, 59, 60 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев – 86.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян