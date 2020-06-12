Премьер-министр поздравил президента и главу правительства Российской Федерации с Днем России

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня России направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании Владимиру Путину, в частности, говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником - Днем России!

Этот праздник неразрывно связан с политическими, социально-экономическими достижениями Российской Федерации, укреплением ее роли на международной арене.

Союзнические отношения Армении и России продолжают стабильно развиваться во благо народов наших стран, укрепляется и расширяется сотрудничество почти во всех сферах армяно-российского взаимодействия.

Вековая история дружбы и доверия, крепкие братские связи наших народов являются прочной основой конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны смогут преодолеть временные трудности, связанные с беспрецедентными глобальными вызовами и угрозами, и мы сможем восстановить наши традиционные тесные контакты.

Уважаемый Владимир Владимирович! В этот праздничный день желаю Вам, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу России - мира, благополучия и процветания”.

В послании премьер-министра Пашиняна главе правительства Российской Федерации говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович!

Искренне поздравляю Вас с государственным праздником - Днем России!

Этот праздничный день отражает тысячелетнюю историю государственности России, богатое духовное и культурное наследие страны, последовательную творческую работу, направленную на развитие и процветание страны, а также укрепление ее роли на международной арене.

Армяно-российские союзнические отношения, основанные на вековой дружбе наших народов, отражены на международных площадках и, особенно, в конструктивном и взаимовыгодном стратегическом партнерстве в рамках Евразийского экономического союза.

С удовлетворением можно отметить последовательное укрепление сотрудничества между нашими странами в сферах торговли, экономики, энергетики, военно-политической, культурной, гуманитарной и других сферах.

Надеюсь, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в мире будет урегулирована, что позволит нам полноценно возобновить наши тесные связи с целью реализации новых идей и инициатив.

Уважаемый Михаил Владимирович! Желаю Вам крепкого здоровья, процветания и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а всем гражданам братской России - мира и процветания”.