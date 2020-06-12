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Спонсоры Олимпиады не уверены, что профинансируют проведение игр

Спонсоры Олимпиады не уверены, что профинансируют проведение игр

Более половины спонсоров Олимпийских игр пока не определились, профинансируют ли они проведение Игр в следующем году.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “AFP”. По утверждению японского правительства, проведение Игр не связано с тем, смогут ли ученые обнаружить лекарство от коронавируса. Однако некоторые спонсоры Олимпиады не уверены, что Игры состоятся согласно намеченному плану, и они профинансируют их.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. На данный момент известно лишь то, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”.  

Подготовила Варвара Айрапетян


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