Аронян после 6 партий турнира “Clutch Chess International” уступает Карлсену

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления на турнире “Clutch Chess International”.

Как передает Арменпресс, в полуфинале Аронян встречался с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Три партии из шести с норвежским соперником Аронян завершил вничью, в трех потерпел поражение. Партии Аронян - Карлсен завершились со счетом - 2:6. 12 июня гроссмейстеры проведут еще 6 партий.

В турнире, который состоит из 12 туров, принимают участие также Максим Вашье-Лаграв, Лейнер Домингес, Фабианукаруана, Уэсли Со.

Турнир по быстрым шахматам завершится 14 июня. Призовой фонд составляет $ 265 000 США.

Подготовила Варвара Айрапетян