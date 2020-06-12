11 июня вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию Союза промышленников и предпринимателей Армении во главе с председателем Арсеном Казаряном. Как сообщили Арменпресс в союзе промышленников и предпринимателей Армении, во встрече приняли участие министр финансов Армении Атом Джанджугазян и министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

В числе множества вопросов был обсужден ход предпринятых правительством социально-экономических мероприятий, направленных на преодоление ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, задачи, стоящие перед бизнесом, осуществляемые ими шаги по предотвращению спада экономики и восстановлению естественного русла экономических процессов. Участвующие договорились сделать подобные встречи постоянными и по отдельным отраслям экономики.

“Подобные встречи очень важны. Во время этих встреч исполнительная власть непосредственно от основных источников: от предпринимателей узнает о проблемах и развитиях в разных сферах экономики, а мы получаем возможность обсудить с членами правительства намеченные шаги экономической политики, представить свои точки зрения”, - сказал после встречи председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.