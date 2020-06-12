COVID-19: Нью-Йорк и Москва - административные территории с наибольшим количеством случаев заражения

По данным Американского университета исследований Джона Хопкинса, наиболее пострадавшей от коронавируса административной территорией в мире является Нью-Йорк. Здесь, по сравнению с другими районами, зафиксировано самое большое число инфицированных. Как сообщает Арменпресс, по данным университета, число подтвержденных в Нью-Йорке случаев составляет 380 892.

На следующем месте по количеству зараженных находится Москва, где число подтвержденных случаев составляет 201 221 человек. В штате Нью-Джерси, расположенном на третьем месте, зафиксировано 165 816 случаев заражения. На следующем месте - бразильский штат Сан-Паулу, где коронавирусом заразились 162 520 человек.

Пятерку замыкает Англия с 156 018 подтвержденными случаями коронавируса.

В стране происхождения вируса – в Китае из всех административных районов более всего пострадала провинция Хубэй, где зарегистрировано более 68 000 случаев заражения.

Вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом, в конце 2019 года была зафиксирована в Центральном Китае, затем распространилась в более чем на 212 странах и территориях. 11 марта Всемирная организация здравоохранения эпидемию признала пандемией.