Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

11-го июня в Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении поступило 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Шенгавит – 1 000 кв / м, в административном районе Кентрон – 2 000 кв / м

В городе Арташат Араратской области - 15 га, в городе Веди - 250 кв / м, в Армашгюхе – 1 500 кв / м

В селе Норакерт Армавирской области - 300 кв / м

В городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области - 200 кв / м, 1500 кв / м

На участке вдоль автодороги Ереван-Мегри - 1 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.