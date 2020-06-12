Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

11-го июня в Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении поступило 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В  Ереване, в административном районе Шенгавит – 1 000 кв / м, в административном районе Кентрон – 2 000 кв / м

В городе Арташат Араратской области - 15 га, в городе Веди - 250 кв / м, в Армашгюхе – 1 500 кв / м

В селе Норакерт Армавирской области - 300 кв / м

В городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области - 200 кв / м, 1500 кв / м

На участке вдоль автодороги Ереван-Мегри - 1 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации