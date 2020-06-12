Европейские индексы снизились - 11-06-20
МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 4.47% и составил 11970.29 пункта, французский CAC 40 снизился на 4.71% и составил 4815.60 пункта, британский FTSE снизился на 3.99% и составил 6076.70 пункта, а российский RTSI снизился на 3.09% и составил 1238.11 пункта.
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