Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Цены на цветные металлы - 11-06-20

Цены на цветные металлы - 11-06-20

ЛОНДОН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.98% и составила 1605.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.05% и составила 5825.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.25% и составила 1733.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.09% и составила 12681.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.43% и составила 16855.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.12% и составила 2014.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18254.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации