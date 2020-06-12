Цены на цветные металлы - 11-06-20

ЛОНДОН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.98% и составила 1605.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.05% и составила 5825.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.25% и составила 1733.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.09% и составила 12681.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.43% и составила 16855.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.12% и составила 2014.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18254.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.